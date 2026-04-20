بعد جدل بايش.. اتحاد الكرة يمنع لاعبي المنتخب من الظهور الإعلامي

شفق نيوز- بغداد

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قراراً يمنع بموجبه لاعبي المنتخب الوطني من الظهور في وسائل الإعلام، اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء مشاركة العراق في بطولة كأس العالم، وذلك بتوجيه من رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وقال مراسل شفق نيوز، إن "الاتحاد شدد على أن أي خرق لهذا القرار سيُقابل بعقوبات صارمة قد تصل إلى الاستبعاد من صفوف المنتخب".

وأوضح أن "الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تركيز اللاعبين الكامل على الاستعداد للمنافسات، وتجنب أي جدل إعلامي قد يؤثر سلباً على الأداء الفني للفريق".

ويأتي القرار على خلفية تصريحات أثارها اللاعب إبراهيم بايش، انتقد فيها بعض آليات اختيار اللاعبين، مشيراً إلى أن بعض المحترفين المغتربين يشاركون بشكل محدود دون التزام كامل، معتبراً أن تفضيل بعض الأسماء كان من أسباب الإخفاق في التصفيات السابقة.