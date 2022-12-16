بعد جدل.. العراق يلغي رسوم تأشيرة الدخول لحضور خليجي 25

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الرسوم التي كانت مقررة للحصول على تأشيرة الدخول للعراق للراغبين بحضور منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي ستستضيفها محافظة البصرة.

وقال عضو الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد الموسوي في بيان إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول "بهدف دعم البطولة وتسهيل وجود الجمهور وحضورهم منافساتها بسهولة وانسيابية عالية".

وأضاف الموسوي أن الاتحاد العراقي لكرة القدم وفر بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوبي العراق "جميع مستلزمات إنجاح البطولة من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية" وذلك من أجل "إظهارها بشكل يليق بتاريخ الكرة والبطولات الخليجية".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت مسبقاً فرض رسوم بقيمة 200 دولار على تأشيرة الدخول للراغبين بحضور بطولة (خليجي 25) المقرر انطلاق منافساتها في (البصرة) في السادس من يناير المقبل، وهو أمر أثار جدلاً لدى مواطنين خليجيين.