بعد ثلاثية نظيفة في مرمى كربلاء.. الصقور في صدارة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ استعاد نادي القوة الجوية صدارة دوري نجوم العراق من الشرطة بعد تحقيقه الفوز بمباراة اليوم السبت، على مضيفه نادي كربلاء بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ورفع القوة الجوية رصيده الى 19 نقطة متساويا مع الشرطة لكن يتفوق عليه بالأهداف.

جرت المباراة على ملعب الكوت عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بهدف للقوة الجوية جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن حسين، واضاف حكم اللقاء علي حسين علي تسعة دقائق اضافية ، واضاع عبد القادر طارق ركلة جزاء لكربلاء في الدقيقة 45+9.

وفي الشوط الثاني سجل فريق القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 64 عن طريق نفس اللاعب ايمن حسين ليتعادل بالأهداف مع لاعب الحدود إبراهيم غازي بسبعة أهداف، وقبل نهاية اللقاء جاء هدف الجوية الثالث عن طريق حسين جبار في الدقيقة 90+2.

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية حمود مشعان بالدقيقة 72 من عمر المباراة لتراكم البطاقات ليكمل الجوية اللقاء بعشرة لاعبين.