بعد تأهل برشلونة والريال.. تعرف على موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

شفق نيوز/ أكمل نادي برشلونة عقد الأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي ملك إسبانيا بعدما دكّ شباك مضيفه فالنسيا أمس الخميس (5 ـ0) في آخر مباريات ربع النهائي.

وانضمّ الفريق الكتالوني إلى كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد التي حجزت بدورها مقاعدها في المربع الذهبي فيما سيتم التعرف على طرفي كل مباراة من مواجهتي نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مواجهتا الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بنظام مباراتين ذهابا وإيابـا، وتدور مباراتا الذهاب بين 25 و27 شباط/ فبراير الجاري في حين تجرى مواجهتا الإياب الحاسمتين بين 1 و3 من الشهر المقبل.