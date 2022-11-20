بعد تأكيده رسمياً.. بنزيمة يعلق على غيابه عن مونديال قطر

شفق نيوز/ علق كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني على خروجه من قائمة منتخب فرنسا، التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال أفضل لاعب في العام بمنشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "لم أستسلم في حياتي أبدا، ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما".

وأضاف بنزيمة: "الأنسب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم جيد".

واختتم قائلا: "شكرا على كل رسائل الدعم التي وصلتني".

وكان بيان من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن ليل السبت، استبعاد بنزيمة من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق الأحد، بسبب الإصابة.

وأفاد المدير الفني للمنتخب ديدييه ديشامب: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له"، مضيفا: "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن مهاجم ريال مدريد الإسباني اضطر للخروج بشكل مبكر من مران فرنسا بسبب الإصابة، السبت، في ضربة قوية لحامل اللقب قبل 3 أيام من مباراته الأولى في المونديال.