بعد تأجيل لقاء "الحسم".. ليلة "رعب وحالة إنذار" عاشتها كربلاء

شفق نيوز/ رحبت إدارة نادي كربلاء، يوم الأحد، بقرار تأجيل مباراة النادي مع فريق الناصرية، مبدية خشيتها من حدوث احتكاكات بين جماهير الناديين.

وقال مدير اعلام نادي كربلاء مسلم الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء عاشت ليل يوم أمس في رعب ودخلت انذار"، موضحا أن "انتشار سوات ومكافحة الارهاب و الهليكوبترات مستمر لحد هذه اللحظة تحسباً لحدوث اي طارئ بين جمهوري كربلاء والناصرية".

وأضاف، أن "قرار التأجيل جاء بمحله ولولا اتخاذ قرار التأجيل لحدث ما لايحمد عقباه"، مؤكدا ان "جمهور الناصرية دخل كربلاء باعداد هائلة يسعى لمؤازرة فريقه ويرغب بفوز فريقه وكذلك كربلاء والطرفان متعطشان للتأهل إلى الدوري الممتاز".

واشار الى ان "الحشد الجماهيري وتصعيد وسائل التواصل الاجتماعي خلق الإثارة والتحسس بين الجماهير".

وبين أن "المقترحات لحد الان غير مطروحة ومن المؤمل ان تكون جلسة ثلاثية بين الاتحاد العراقي وادارتي كربلاء والناصرية لإيجاد الحلول".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الحسم بين كربلاء والناصرية إلى اشعارا اخر بطلب من الجهات الامنية .

وكان من المقرر اقامة اللقاء اليوم الاحد على ملعب كربلاء القديم وذلك لحسم الفريق المتأهل لمصاف فرق الدوري العراقي الممتاز .

وشهدت محافظة ذي قار، أمس السبت، تحشيداً جماهيرياً مع توفير حافلات لنقله إلى محافظة كربلاء لدعم فريق الناصرية لكرة القدم الذي يتنافس على الصعود إلى الدوري العراقي الممتاز، وسط أجواء من القلق والتوتر خشية اندلاع أعمال شغب عقب انتهاء المباراة أو خلالها.