بعد توقف مؤقت.. استئناف منافسات دوري نجوم العراق يوم الجمعة المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن استئناف منافسات دوري نجوم العراق في جولته الخامسة يوم الجمعة المقبل بعد توقف استمر 16 يوماً.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، فقد حددت لجنة المسابقات موعد انطلاق الجولة الخامسة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي ستشهد إقامة عشر مباريات ضمن منافسات البطولة.

وكان الدوري قد توقف في الخامس من الشهر الجاري عقب نهاية الجولة الرابعة، وذلك بسبب مشاركة المنتخب العراقي في مواجهتي الملحق الآسيوي المؤهل للتصفيات النهائية.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر أربيل جدول دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على كل من الغراف صاحب المركز الثاني وديالى ثالثاً، بينما يأتي الشرطة في المركز الرابع والقوة الجوية خامساً برصيد 9 نقاط لكل منهما، ثم الطلبة سادساً بـ8 نقاط.