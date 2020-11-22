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بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-22T07:00:05+0000
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

شفق نيوز/ تعود اليوم الاحد عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم بالدوران باقامة اربع مباريات لحساب الجولة الرابعة ، بعد توقف استمر 17 يوماً لدخول المنتخب الوطني بمعسكره التدريبي.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين في دبي امام الاردن واوزبكستان  ضمن ايام "الفيفا دي" وذلك استعدادا  لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة للمجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر وكأس آسيا لكرة القدم 2023 بالصين التي ستقام خلال شهري آذار وحزيران من العام المقبل.

ويحل الديوانية ضيفا على اربيل ويقام اللقاء على ملعب فرانسو حرير ، ويلاقي الشرطة على ملعبه الافتراضي ملعب كربلاء الدولي فريق نادي القاسم ، والكهرباء يلاقي على ارضه المفترضة ملعب التاجي ، فريق نفط البصرة ، ويستضيف زاخو على ملعبه فريق النفط .

وكانت لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية قررت تقديمَ موعد مباراة الكرخ أمام نفط الوسط ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، المقرر إقامتها على ملعب الأول، من اليوم الأحد إلى الثلاثاء المقبل، لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري.

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