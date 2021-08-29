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بعد توقف دام لـ4 سنوات.. كركوك يعود للبطولات من بوابة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-29T18:21:17+0000
بعد توقف دام لـ4 سنوات.. كركوك يعود للبطولات من بوابة كأس العراق

شفق نيوز/ أعلن نادي كركوك يوم الاحد، استعداد فريقه الكروي لخوض منافسات بطولة كأس العراق.

وقال نوزاد قادر رئيس نادي كركوك الرياضي لوكالة شفق نيوز؛ إنه بعد مرور 4 سنوات من ابتعاد فريق نادي كركوك الرياضي عن البطولات، سوف يعود الفريق من بوابة بطولة كأس العراق.

وأضاف قادر؛ ان في اجتماع الهيئة نادي كركوك  قررنا أن نستعد لبطولات كرة القدم ومن المقرر أن يبدأ مع انطلاق بطولة كأس العراق بتاريخ 10 أيلول من هذا العام. 

وتوقف نادي كركوك عن المشاركة في البطولات الاتحادية بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017.

ونادي كركوك يلعب في دوري الدرجة الأولى على عموم العراق، فيما يلعب ضمن الدوري الممتاز لاقليم كوردستان.

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