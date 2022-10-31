بعد توقف الدوري الممتاز.. شفق نيوز تواكب مراحل تجديد نجيل ملاعب العراق (صور)

شفق نيوز/ أعطى قرار اتحاد الكرة العراقي بإيقاف الدوري الممتاز مدة شهر كامل، الأذن للبدء بعملية تهيئة وادامة أرضيات الملاعب الرسمية التي خصصت لمنافسات الدوري.

وبعد توقف المنافسات في جولتها السادسة، واكبت وكالة شفق نيوز، أعمال المباشرة بتجديد الأرضيات وزراعة النجيل الشتوي المقاوم للأجواء الباردة.

والتقى مراسل وكالة شفق نيوز، بمديري الملاعب للتعرف على مراحل العمل ومدة الإنجاز قبل استئناف الدوري الممتاز في جولته السادسة.

ويقول مدير ملعب كربلاء مهند الجراح، عن تهيئة الملعب الرئيسي والملعب الثانوي، بدأنا منذ ثلاث أيام بعمل الادامة، مضيفاً "لقد تم استكمال كل العمليات الضرورية للملعب الرئيسي وشملت العمليات الفيزيائية من تثقيب التربة وعمليات الفيرتي كت او القص العمودي ثم عمليات القص الى مستوى 1cm ثم البذار على عدة زوايا".

واشار الى ان "الإنبات يستغرق من 5 الى 12 يوما بعدها نقوم بعمليات القص التي تبدأ من 21 يوماً بعد الإنبات حتى يكون الملعب مهيئا للعب بالكامل"، مبيناً "لقد بدأنا بالملعب الثانوي اليوم كأولى عمليات مراحل الادامة".

ولفت الجراح "بعد اتمام العمل في ملعب كربلاء الدولي، سنتوجه لادامة ملعب الساحر احمد راضي (ملعب نادي الكرخ)"، موضحاً "بدأنا به منذ مدة بشكل اولي بتوجيه من الوزير، واتصال كريم حمادي رئيس نادي الكرخ والاتفاق على آلية التعاون، وحاليا بدأنا بشبكة البارتشن او السقي وعند اتمامها سنبدأ بالزراعة وسيكون ملعب مختلف غير الذي كنا نراه سابقاً".

بينما قال مدير ملعب المدينة في العاصمة بغداد صالح المالكي لشفق نيوز، "لقد تم البدء بأعمال التحول إلى الموسم الشتوي بما يتعلق بزراعة النجيل الطبيعي"، مضيفا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات هي قص الثيل الصيفي إلى مستوى 1سم، ومعالجة التربة والمناطق التي تحتاج إلى رمل، ومكافحة الحشرات والفطريات الموجودة في التربة، ورش البذور الشتوية بطريقة التعامد الأفقي والعمودي لضمان التوزيع الجيد البذور، وتنظيف السواقي المحيطة بالمسطح الأخضر".

واوضح المالكي، ان "كل تلك الإجراءات مهمة جدا سيما في الشتاء بغية الاستعداد لاستقبال الأمطار وضمان تصريفها بشكل جيد".

في حين قال مدير ملعب النجف الدولي أحمد نصر الله لشفق نيوز، إنه "تمت المباشرة بالعمل بملعب النجف الدولي منذ يوم 27 من الشهر الحالي، وذلك من أجل تهيئة أرضيته تمهيداََ لزراعة النجيل الشتوي".

وأضاف، لقد قمنا بعملية "الفيرتكل" وتصفير الارضية وتنظيفها من أجل زراعة البذور الشتوية في ملعب النجف الدولي ليكون مستعداً لاستقبال الجولة السادسة من الدوري العراقي بالوقت المحدد .

واشار الى ان وزارة الشباب والرياضة منحتنا مدة شهر لإنجاز ادامة ارضية ملعب النجف، اذ يجب ان يكون الملعب جاهزاً لاستقبال مباريات الدوري الممتاز والأنشطة الكروية في 26 من شهر تشرين الثاني المقبل.

بينما قال مدير ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، علاء زيدان لشفق نيوز،"سنبدأ اليوم الاثنين بالمباشرة بزراعة البذور الشتوية في ملعب الشعب الدولي بعد ان نقوم بإزالة العشب السابق".

وأضاف"هيئنا كوادرنا للبدء بالعمل وجهزنا كل امور الادامة لاظهار أرضية الملعب بشكل يليق باسم ملعب الشعب الدولي"، مبيناً "جهزنا كل الأمور الخاصة التي تسهم في اكمال العمل بشكل سهل وسريع .