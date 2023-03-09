بعد تهديد مدربه بالاستقالة عبر شفق نيوز.. نوروز يخوض مبارياته بملعبه في السليمانية

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تغيير مكان مباراة فريقي نوروز ونفط البصرة من ملعب فرانسوا حريري إلى ملعب السليمانية الدولي.

وستقام المباراة بنفس الموعد والتوقيت السابق يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إعادة تأهيل ملعب السليمانية واجراء عملية الفحص عليه من قبل اللجنة.

وكان مدرب فريق نادي نوروز لكرة القدم ولي كريم لوّح في تصريح عبر وكالة شفق نيوز، بالاستقالة من مهمته كمدرب للفريق في حال أصر الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن يخوض فريق نوروز مبارياته في المرحلة الثانية خارج ملعبه.

وقال ولي كريم، إن "الانتقالات بين المحافظات واللعب خارج ملاعبنا اتعبنا كثيرا وترك اثراً بالغا على نتائجنا في عدد كبير من مباريات المرحلة الاولى للدوري الممتاز".

وأضاف كريم؛ أنه تم إبلاغه اليوم بأن فريق نادي نوروز سيلعب مبارياته في المرحلة الثانية في ملعبه ووسط جمهوره، مبينا أن مباراة افتتاح المرحلة الثانية والذي سيكون أمام نفط البصرة ستقام في ملعبنا ملعب السليمانية.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمن الجولة العشرين من الدوري الممتاز الى إشعار آخر بسبب ارتباط فريق القوة الجويّة بمنافسات بطولة الأندية العربية .