بعد تهديد مبابي.. ميسي باقٍ في صفوف باريس سان جيرمان

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن النجم الأرجنتيني،ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في قطر مع "راقصي التانغو، قد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي للبقاء مع في "حديقة الأمراء" لموسم 2023-2024 على الأقل.

وساعد ميسي (35 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة، المقربة من أسوار العملاق الفرنسي: "في أوائل ديسمبر وفي خضم كأس العالم، جرى التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل".

ولم يكن هناك أي مسؤول بباريس سان جيرمان متاحا على الفور للتعليق.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، هذا الشهر إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم.

وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة في عام 2021 بموجب عقد لمدة عامين.

يأتي هذا، بعد أن أفادت تقارير صحفية أخرى، بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، دخل في أزمة كبرى مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب كأس العالم 2022.

وكانت الأرجنتين قد تفوقت على فرنسا في المباراة النهائية للمونديال بركلات الترجيح، وحدثت مناوشات بين مبابي وإيميليانو مارتينيز حارس التانجو أثناء وبعد اللقاء.

واستمر مارتينيز في السخرية من مبابي خلال الاحتفال بكأس العالم في الأرجنتين، بعد أن وضع صورته على "دمية"، بحضور ميسي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن مبابي انفجر غضبا من تصرفات الحارس مارتينيز، ويرفض مشاركة غرفة الملابس في سان جيرمان، مع زميل يسمح بتعرضه لهذه النوعية من المضايقات.

وأكدت مصادر مقربة من كيليان مبابي أنه يرفض البقاء مع ليونيل ميسي في فريق واحد لفترة أطول.

وأوضحت أن مبابي لديه خطة للرحيل عن سان جيرمان، حيث ينوي استخدم نفس حيلة الظاهرة رونالدو عندما أراد الرحيل عن إنتر ميلان، وقال للإدارة وقتها "أنا أو هيكتور كوبر المدرب".

وذكرت أن مبابي سيبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأن عليها الاختيار بينه أو ليونيل ميسي، للاستمرار في حديقة الأمراء.