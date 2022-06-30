"بعد تهديد السيلية القطري".. الشرطة: تعاقدنا مع المواس لموسمين لا يحق لأي ناد التعاقد معه

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي الشرطة علمها باتفاق مهاجم الشرطة المحترف السوري محمود المواس مع السيلية القطري، مشيرة إلى ان عقدها مع المواس يمتد لموسمين.

وقال غازي فيصل عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان النادي لم يتلق أي خطاب أو اشعار من نادي السيلية القطري بشأن تعاقدها خلال الانتقالات الشتوية مع المواس.

واوضح ان "موقف نادينا سليم بشأن تعاقده مع المواس إذ سبق للإدارة أن تعاقدت رسميا مع المواس لموسمين ولا يحق للاعب ولاي نادٍ التعاقد دون الرجوع لنادي الشرطة".

وأبدى فيصل استغرابه لتهديد ادارة نادي السيلية للاعب محمود المواس وامهاله لغاية اليوم الخميس للالتحاق بتدريبات فريق السيلية.

واشار الى ان "النادي غير مسؤول إن تعاقد المواس مع السيلية او عدم تعاقده عاداً ذلك أن مشكلة الطرفين وليس مشكلة الشرطة كون موقفنا سليم والعقد المبرم بيننا وبين المواس لموسمين ولا شائبة في الاتفاق".

وكانت إدارة نادي السيلية الرياضي القطري اكدت في تصريح صحفي، تمسكها بهداف نادي الشرطة العراقي اللاعب محمود المواس، متوعدة بمقاضاته في عدم التحاقه بصفوف الفريق نهاية الأسبوع الجاري "الخميس الحالي".

وقال نائب رئيس نادي السيلية ،محمد علي المري، إن النادي ملتزم بحقوقه كاملة في عودة اللاعب محمود المواس الى صفوفه.

واضاف لن نتنازل عن اللاعب وعن حقوقنا، خاصة أنه وقع مع الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية ونحن احتراماً لإدارة نادي الشرطة العراقي وافقنا على استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم وانضمامه لنا بداية من الموسم الجديد، ولكن حتى الآن لم يصل واللاعب يتجاهل اتصالات السيلية بجانب فريقه العراقي الذي يتجاهلنا أيضا.

وأكد أنه في حالة عدم وصول اللاعب يوم الخميس الحالي للانضمام لتدريبات الفريق قبل المغادرة للمعسكر التحضيري في تونس سنقوم برفع شكوى رسمية ضده نظراً لارتباطه بعقد رسمي مع الفريق.

وكان اللاعب السوري محمود المواس قد وقع عقداً مع فريق السيلية خلال الانتقالات الشتوية الماضية وتحديداً عقب انتهاء بطولة كأس العرب، ولكن بسبب استمرار ومنافسة فريقه الشرطة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وافق مسؤولو السيلية على بقائه حتى نهاية الموسم، بحسب الصحيفة القطرية.

وظهرت في الساعات الماضية تصريحات للمواس يؤكد فيها أنه يريد الاستمرار مع الشرطة العراقي ويتمنى أن يكون هناك حل للمشكلة في الفترة الماضية، لاسيما أنه حالياً من حق السيلية ويجب عليه القدوم للدوحة.

وأشار إلى أنه تسرع في التوقيع للسيلية وأنه يريد الاستمرار في الدوري العراقي برفقة الشرطة بسبب الضغط الجماهيري ومطالبة البعض باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.