بعد تنازل درجال.. صاحب "ستوديو الجماهير" خارج أسوار السجن

شفق نيوز/ اعلن المحامي اسامة عدنان يوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن الإعلامي حيدر زكي بعد أن تنازل رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال عن الدعوى التي رفعها ضده.

وقال عدنان وهو محامي الدفاع عن الإعلامي حيدر زكي لوكالة شفق نيوز؛ أن الإفراج جاء بعد تنازل درجال عن الدعوى التي رفعها ضد زكي والتي قضت المحكمة على إثرها بالحبس أربعة أشهر".

واوضح ان "القانون العراقي يسمح بالافراج في حال تنازل المشتكي عن حقه وهذا ما حصل اذ تنازل درجال قبل ايام حتى اكتملت الاجراءات وتم الإفراج عنه اليوم".

واضاف ان "زكي امضى في الحبس 32 يوما ليتم الإفراج عنه اليوم وسط افراح زملائه وأهله".

وكان عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تنازل عن الدعوى التي أقامها بحق الإعلامي حيدر زكي قبل قبل ذهابه لتأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.