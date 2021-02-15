بعد تمرده على طهران.. لاعب جودو إيراني يصل إلى إسرائيل

شفق نيوز/ وصل لاعب الجودو الإيراني الشهير، سعيد مولايي، إلى إسرائيل، للمشاركة في بطولة عالمية.

وبحسب صحيفة "الإندبندت" الناطقة بالفارسية، سيلعب مولايي في إسرائيل تحت علم دولة منغوليا، حيث يحمل الجنسية المنغولية، بعدما غادر إيران وطلب اللجوء إلى منغوليا.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الرياضة الإسرائيلي ترحيبه بوصول الرياضي الإيراني مولايي إلى إسرائيل.

وقال حساب "إسرائيل بالفارسية" الرسمي على تويتر، بالقول: "سعید مولايي جاء إلى تل أبيب للمشاركة في جراند سلام.. إن شجاعتك في مواجهة مظالم الجمهورية الإسلامية جديرة بالثناء. حظا طيبا وفقك الله".

وكان مولايي الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو العام 2018 قد واجه ضغوطا من قبل السلطات الإيرانية؛ لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة اليابان للجودو العام 2019، حتى اضطر مغادرة إيران وتوجه إلى ألمانيا.