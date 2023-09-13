بعد إتمام المهمة.. الأولمبي العراقي تحت المجهر وعلامات استفهام حول حارسه

شفق نيوز / بعد بلوغ المنتخب الأولمبي العراقي، نهائيات كأس آسيا عقب تعادله الأخير أمام الكويت بهدفين وفوزه في مباراتين سابقتين، استطلعت شفق نيوز آراء مختصين بالمجال الكروي، وما يحتاجه المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة قبل الدخول في النهائيات الآسيوية، وما على راضي شنيشل فعله في المرحلة المقبلة التي تعد الأصعب للمنتخب.

المدرب عقيل هاتو، قال لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الأولمبي يحتاج الكثير من الاهتمام فعلينا من الآن نسيان المرحلة السابقة والبدء بالتحضير للمرحلة المقبلة بعد دراسة جميع السلبيات التي مرت على المنتخب وتصحيحها وخاصةً الاختيار الصحيح للاعبين وفي بعض المراكز الحساسة ومنها حراسة المرمى".

وشدد هاتو، على ضرورة "وضع منهج متكامل يشمل معسكرات تدريبية وإجراء مباريات تجريبية مع فرق متطورة ومعروفة حتى يتم معرفة الأخطاء قبل الدخول في نهائيات آسيا وحتى لا تحدث مفاجأة بمستويات الفرق في النهائيات".

وأضاف أن "أغلب الفرق قد تطورت وأصبحت نداً قوياً، وأن المدرب راضي شنيشل قد أشرك الكثير من اللاعبين في هذه النهائيات وفي المباريات التجريبية الأربعة أثناء معسكر البصرة وأصبحت لديه قناعة كافية لمستويات جميع اللاعبين ولجميع المراكز".

وطالب هاتو، المدرب راضي شنيشل، بـ"البحث عن لاعبين افضل من بعض الحاليين بالمنتخب الأولمبي، لكون المرحلة القادمة أصعب بكثير من هذه المرحلة"، مردفاً بالقول: "قابلنا فرقاً بالمستوى الثالث على آسيا، ليست بالفرق القوية فالبحث على لاعبين أفضل ضروري جداً".

وأشار إلى أن "الفريق الأولمبي مكامن ضعفه في حراسة المرمى وبعض اللاعبين في منطقة الوسط لديهم السرعة في تحضير الهجمة والانتقال السريع للمنطقة الأمامية للزيادة العددية"، مستدركاً بالقول: "أيضاً هناك حاجة للاعبين هدافين يترجمون الهجمات إلى أهداف في أصعب المواقف ويتمركزون بصورة صحيحة داخل منطقة الجزاء ويتحركون بدون كرة من أجل خلق الفراغات واستغلال هذه الفراغات من قبل لاعبي الوسط لتسجيل الأهداف".

في المقابل، رأى مدرب حراس المرمى، أكرم صبيح، أن "المنتخب الأولمبي قدم مستوى جيداً في التصفيات الآسيوية، وهناك خط هجوم مميز ووسط جيد، باستثناء الأطراف والأجنحة، فالفريق يحتاج إلى لاعبين يجيدون اللعب على الجوانب".

وذكر صبيح، خلال حديثه للوكالة، أن "اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية والانضباط داخل الملعب لكن هذا لا يمنع أن يتم تشخيص بعض الأخطاء التي لا بد من إعادة النظر بها، لا سيما المستوى غير الجيد لحارس المرمى كميل سعدي"، لافتاً إلى أن "صفوف الفريق كانت متراصة ومحكمة خلال البطولة، وقاد المدرب راضي شنيشل الفريق بشكل جيد، لكن حارس مرمى المنتخب الأولمبي كميل سعدي، عليه أكثر من علامة استفهام".

وتابع: "لقد تم منحه أكثر من فرصة دون جدوى، ولم يتطور رغم مشاركته بأغلب مباريات الأولمبي، وعلى مدرب الحراس صالح حميد ألّا يأخذ نصيحتي بتحسس كوني أريد مصلحته ومصلحة المنتخب الأولمبي، وأرجو منه أن يعيد النظر بالحارس كميل قبل الدخول في النهائيات الآسيوية التي ستكون أصعب ونحن نواجه أقوى فرق القارة المتأهلة".

ونصح المدرب أكرم صبيح الحارس كميل أن "يلعب في الدوريات العراقية ليكون أكثر فاعلية، مختتماً حديثه بالقول: "أرجو منح الفرصة لحارس آخر لا سيما وأن دكة البدلاء فيها حراس جيدين ويمتلكون مواصفات متميزة".