بعد إتمام المهمة الفيتنامية.. شنيشل يكشف طريقة الفوز ويتحدث عن مباراة اليابان

شفق نيوز/ أشاد مدربُ المنتخب الأولمبيّ لكُرةِ القدم راضي شنيشل، بأداء لاعبيه بعدَ الفوزِ على فيتنام بهدفٍ من دون مقابلٍ، وبلوغ الدور نصف النهائي لمنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

جاءَ ذلك خلال المؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهايةِ المباراة.

وقال شنيشل: في المبارياتِ الإقصائيّة فإن الفوزَ يكون بالمقام الأول، وقد درسنا المنتخبَ الفيتنامي جيداً، ووضعنا الأسلوبَ المُناسب، وحققنا الأهمَ وهو الانتقال إلى المربع الذهبي لمُواجهةِ المنتخبِ الياباني التي نتطلعُ للانتصارِ عليه لضمان بلوغ أولمبياد باريس.

وأضاف: المنتخبُ الفيتناميّ منافسٌ عنيدٌ، ولم يكن صيداً سهلاً، ولاعبونا كانوا في الموعدِ، وانتزعوا الفوزَ على الرغم من أن لديهم الأفضل، لاسيما أننا عملنا على الثباتِ الذهني والهدوء.

وأشار شنيشل إلى أن "المنتخبَ يضم العديدَ من اللاعبين الذين يمكنهم من تمثيلِ المنتخب الوطنيّ، وهذه من الأمورِ الايجابيّة التي تخدمُ كرتنا".