بعد تقرير لشفق نيوز.. كركوك تتحرك لإنهاء التلكؤ بإنجاز الملعب الأولمبي

شفق نيوز- كركوك

تحركت السلطات المحلية في كركوك، يوم الاثنين، باتجاه وزارة الشباب والرياضة بشأن تلكؤ إنجاز ملعب كركوك الأولمبي، وذلك بعد أيام من تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، كشفت فيه أسباب تأخر المشروع وتداعياته على الواقع الرياضي في المحافظة.

وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، لوكالة شفق نيوز، أن المجلس سيكثف جهوده مع وزارة الشباب والرياضة لإنهاء ملف ملعب كركوك الأولمبي والعمل على إدخاله إلى الخدمة بأسرع وقت، بما يتيح استضافة المباريات الرسمية خلال الموسم المقبل.

وقال الحافظ إن وفداً ضم رئيس هيئة الشباب والرياضة، عدي عواد، ومدير شباب ورياضة كركوك، وممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم، أجرى زيارة ميدانية إلى الملعب برفقة إدارة المشروع والجهات الهندسية المشرفة، للوقوف على أسباب تأخر إنجازه ووضع حلول عملية للمشكلة.

وأضاف أن الزيارة جاءت بعد تجاوز المشروع مدته الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة لم تُبدِ الجدية المطلوبة في تنفيذ التزاماتها، كما أن الإجراءات المتخذة بحقها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وأوضح أن مجلس المحافظة سيتدخل خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة والدائرة الهندسية في الوزارة للوصول إلى حل نهائي، فيما خلص الاجتماع مع الشركة المنفذة إلى مقترح يقضي بإنجاز جزء من الأعمال المطلوبة لتشغيل الملعب بصورة أولية واستكمال متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يسمح باستضافة المباريات الرسمية.

وأكد الحافظ أن هذا التوجه يأتي مع مشاركة نادي غاز الشمال في دوري نجوم العراق، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لاستكمال المتطلبات الأساسية وإدخال الملعب إلى الخدمة في أقرب وقت.

وأكد الحافظ أن الشركة المنفذة لم تُبدِ الجدية المطلوبة في إنجاز المشروع، رغم مضي فترة طويلة على موعد تسليمه، لافتاً إلى أن استمرار التأخير ألحق ضرراً بالواقع الرياضي في المحافظة وحرم الأندية، وفي مقدمتها نادي غاز الشمال، من خوض مبارياتها على أرضها.

وقبل أيام، نشرت شفق نيوز، تقريرا تناول التلكؤ بإنجاز ملعب كركوك الأولمبي، الذي يعد من المشاريع الرياضية الاستراتيجية التي كان من المؤمل أن تسهم في تطوير واقع الرياضة في المحافظة واحتضان البطولات والمباريات الرسمية، إلا أن المشروع بقي متعثراً على مدى سنوات، حتى بات مثالاً واضحاً على المشاريع التي تعاقبت عليها الحكومات دون أن تصل إلى مرحلة الإنجاز الكامل.

وخلال السنوات الماضية، تعاقبت على العراق نحو ست حكومات متتالية، كما تولى وزارة الشباب والرياضة عدد من الوزراء، فيما بقي مشروع الملعب بعيداً عن الاكتمال رغم الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بقرب افتتاحه ووضعه في الخدمة.

ويرى متابعون للشأن الرياضي أن كركوك، التي تعد من المحافظات الغنية بالمواهب الرياضية ولها تاريخ طويل في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، تستحق أن تمتلك ملعباً أولمبياً متكاملاً يواكب التطور الذي شهدته البنية التحتية الرياضية في محافظات أخرى.