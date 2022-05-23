بعد تقديمه مدرباً.. جثير يضع خطته للصقور وأهمها اقصاء "النوارس" من الكأس

شفق نيوز / أعلن مدرب فريق القوة الجوية قحطان جثير، اليوم الاثنين، سعيه للفوز على فريق نفط البصرة في أول مواجهة للصقور في الدوري الممتاز، فيما كشف عن اهتمامه بلقاء الكأَس أمام الزوراء.

وقال قحطان جثير لوكالة شفق نيوز انه "سأقود تدريبات الفريق وستكون مهمتي الاولى أمام نفط البصرة يوم الأحد المقبل على ملعب الفيحاء"، مبينا ان "طموحي هو كسب أول ثلاث نقاط كما سأولي إهتماماً كبيراً بلقاء الكأَس أمام الزوراء، وسأكمل مشوار المدرب حكيم شاكر الذي عمل واجتهد خلال المدة السابقة في تدريب الصقور".

وأضاف جثير أن "الادارة قدمتني اليوم والجهاز الفني المساعد رسمياً لقيادة فريق القوة الجوية بكرة القدم والذي يتألف مني والمساعدين مؤيد جودي وحسن هادي مدرباً لحراس المرمى، وأحمد جمعة مدرباً للياقة البدنية وأحمد خضير مشرفاً للفريق".

وجاءت تسمية قحطان جثير مدربا للقوة الجوية بعد نتائج متواضعة للفريق في الدوري الممتاز وآخرها الخسارة من الشرطة المتصدر بهدفين مقابل لاشيء، ما دفع المدرب حكيم شاكر لتقديم استقالته من تدريب الفريق الذي يحتل بعد انتهاء الجولة 32 من الدوري المركز الرابع برصيد 58 نقطة.