بعد تغلبه على شباب العراق.. "داينمو كييف": واجهنا انضباطاً عالياً والتحاماتٍ قويةٍ

شفق نيوز/ خسرَ المُنتخب الشبابي العراقي أمام شبابِ داينمو كييف بثلاثةِ أهدافٍ دون مقابلٍ في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في مدينةِ أنطاليا التركية والتي تدخلُ ضمن استعداداتِ الفريقين للاستحقاقاتِ المقبلة.

ودخل منتخب شباب العراق المباراةَ بتشكيلةٍ ضمت لحراسةِ المرمى: حسين حسن، وخط الدفاع: نصر سلام وسجاد محمد مهدي وعباس ماجد وعباس مانع، ولخط الوسط: كاظم رعد وأمير محمد وعلي صادق وشربل شمعون وحسين علي، ولخط الهجوم: حسين صادق.

وجرت المباراةُ في أجواءٍ ماطِرةٍ وشديدةِ البرودةِ، وكانت الحيازةُ على الكرةِ في الشوطِ الأول للمنتخب العراقي، إلا ان فريق داينمو كييف، الذي يضمُ ثمانيةَ لاعبين من منتخب شباب أوكرانيا، ومحترفين من بولندا والسنغال، استثمرَ بعض الأخطاءِ وسجلَ هدفين، بينما اكتفى منتخب العراق بإهدارِ الفرص.

وفي شوطِ المباراة الثاني قامَ مدربُ المنتخب، عماد محمد، بتغييرِ جميع العناصر التي خاضت الشوطَ الأول، حيث أشركَ عبد القادر أيوب وبلند ازاد المحترف في غرافشاب وعمران زكي وسجاد محمد فاضل وحيدر عبد الكريم وإسماعيل احمد ومحمد قاسم ومحمد عبد الحميد وطاهر حميد وعباس حسين، حيث كان المنتخب العراقي الأكثرَ حيازةً لكنه لم يحسن باستثمارِ الفرص السهلةِ لتسجيل الأهداف، ومن هجمةٍ سريعةٍ أحرزَ فريق داينمو كييف الهدفَ الثالث لتنتهي المباراةُ بفوزه بثلاثيةٍ من دون مقابل.

وبعد نهايةِ المباراة، قالَ مدربُ شباب داينمو كييف ايغور: طلبتُ مواجهةَ المنتخب العراقي كون طريقة لعبه قريبةً إلى نادي فيا ريال الإسباني الذي سنواجههُ في دور الـ16 لدوري أبطالِ أوروبا تحت 19 عاماً، واكتسبنا من هذهِ المباراةِ فائدةً كبيرةً برغم إننا سبق أن خضنا لقاءين أمام ناديين تركيين حققنا الفوزَ فيهما، إلا أن هذه المباراة مختلفةٌ، حيثُ واجهنا منتخباً يلعب بانضباطٍ تكتيكيّ عالٍ والتحاماتٍ قويةٍ، وسيكون للكثير من اللاعبين في هذا المنتخب مستقبلٌ جيد.