بعد تعرضها "لظلم كبير".. رند سعد تشارك في بطولة العالم

شفق نيوز/ اكد سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، ان لاعبة المنتخب رند سعد ستشارك في منافسات بطولة العالم للصالات المقررة انطلاقها السبت المقبل عبر تقنية الـ (اون لاين) وتستمر ليومين بمشاركة دولية.

ابعاد رند سعد من الترشيح المكتب التنفيذي واعتماد حسين بدلا منها

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، ان مشاركة اللاعبة رند سعد دليل واضح على الظلم الكبير الذي تعرضت له نتيجة قرار إبعادها عن التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الاخيرة.

واضاف لو كانت اللاعبة رند تناولت المنشطات كما ادعت عليها اللجنة المشرفة على الانتخابات بتحريض الاولمبية السابقة برئاسة رعد حمودي لدواع انتخابية، لما وافق الاتحاد الدولي على مشاركتها في البطولة.

ولفت إلى أن الاشتباه حدث في بطولة عربية وان الاتحاد الدولي لا يعترف اصلاً بالبطولات العربية.