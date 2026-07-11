بعد تعثر مفاوضات بورتو.. زاخو يغري أكام هاشم بعرض "ملياري"

شفق نيوز- دهوك

أكدت إدارة نادي زاخو، يوم السبت، اقتراب نجم الكرة العراقية أكام هاشم من تمثيل فريقها في منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وقالت مصادر، لوكالة شفق نيوز، إن المفاوضات الجارية بين إدارة نادي زاخو واللاعب أكام هاشم اقتربت من الحسم، وذلك بعد تعثر التوصل إلى اتفاق مع نادي بورتو البرتغالي بشأن احترافه.

وأضافت أن إدارة النادي فتحت قنوات اتصال مع اللاعب، وأجرت معه مفاوضات من أجل ضمه إلى صفوف الفريق وتعزيز تشكيلته استعداداً للموسم المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن زاخو قدم عرضاً مالياً مغرياً بلغت قيمته نحو مليار دينار عراقي، في إطار سعيه لبناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وأوضحت أن "التوقعات تشير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات مهمة في ملف انتقال اللاعب، ولا سيما بعد تعثر مشروع احترافه الخارجي، الأمر الذي زاد من اهتمام الأندية العراقية بالحصول على خدماته، عقب مشاركته مع المنتخب العراقي في بطولة كأس العالم".

يذكر أن موقع "ترانسفير رادار"، البرتغالي، المتخصص في متابعة أخبار سوق انتقالات اللاعبين، قد كشف، في وقت سابق، أن نادي بنفيكا البرتغالي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مدافع المنتخب العراقي أكام هاشم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب الموقع، فإن اللاعب يعد حراً في الوقت الحالي، ما يسهل إجراءات انتقاله إلى النادي البرتغالي في حال موافقته على العرض، إذ لا يرتبط بأي عقد بعد نهاية تجربته الاخيرة مع نادي الزوراء.

وكان أكام هاشم قد لفت أنظار العديد من الكشافين من مختلف الأندية العالمية خلال مشاركاته الدولية، بعدما قدم مستويات مميزة وأظهر إمكانيات دفاعية عالية، الأمر الذي أسهم في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

يشار إلى أن أكام غادر أربيل، الأسبوع الماضي، متوجهاً إلى تركيا مع وكيل أعماله للاطلاع على العروض التي قدمت له من أندية أوروبية مختلفة.