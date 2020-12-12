بعد تعادل إيجابي مع الطلبة.. نفط الوسط يتربع على صدارة الدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي، يوم السبت، مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة العراقي الممتاز جمع الطلبة ونفط الوسط المتصدر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 ، وبهذه النتيجة عزز نفط الوسط صدارته بـ 17 نقطة، فيما رفع الطلبة الى النقطة 13 بالمركز الثاني.

وأضاف أن اهداف نفط الوسط جاءت عن طريق سجاد جاسم في الدقيقة الثالثة بدل الضائع للشوط الأول ورسلان حنون في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

واشار إلى أن اهداف الطلبة أتت بإمضاء كل من محمد جفال في الدقيقة 19، وذوالفقار اياد بالدقيقة 68 من زمن اللقاء.