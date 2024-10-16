بعد تصريح مدرب "النوارس" لشفق نيوز.. السوداني يوجّه بصرف مستحقات لاعبيّ الزوراء

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، وزارة النقل بصرف المستحقات المالية لنادي الزوراء الرياضي التابع لها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في إشعار مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأخير أوعز لوزارة النقل بصرف مستحقات نادي الزوراء ولاعبيه دعماً للحركة الرياضية، ومن أجل استمرار النادي بأنشطته.

وكان مدرب فريق الزوراء، عصام حمد، قد كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن "لاعبي الفريق لا يعرفون وضعهم لغاية الآن، بسبب التخبط الإداري وعدم صرف مستحقاتهم، كما أدى ذلك إلى إضراب اللاعبين عن التدريبات".

وأضاف حمد، أن "ذلك أدى إلى إلغاء الوحدة التدريبية اليوم بعد امتناعهم عن أدائها بسبب عدم صرف مستحقاتهم والفراغ الإداري الذي يشهده النادي مما أثر على نفسية اللاعبين".

وأشار إلى أن "اللاعبين المحترفين ايضاً لا يعرفون مصيرهم لا سيما وأنهم لم يتلقوا مستحقاتهم، رغم تعاقدهم مع الفريق، واللاعبون أصبحوا في حيرة من أمرهم".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قد حلّت الإدارة السابقة لنادي الزوراء التي كان يرأسها فلاح حسن، واستبدالها بمؤقتة، وذلك لوجود خرق قانوني في الانتخابات بحسب مركز التسوية والتحكيم.