بعد تشكيلها بيومين.. حل الهيئة الإدارية لنادي أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن نادي أربيل، مساء الخميس، عن حل الهيئة الإدارية للفريق التي تم تشكيلها قبل يومين (الثلاثاء الماضي 15 تموز).

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تقرر حل الإدارة بعد انسحاب عضوين من أصل ستة فازوا في الانتخابات، وهما روز خوشناو، وزبير جبار.

وأضاف مراسل الوكالة، انه وفق قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، يجب ان يكون عدد الاعضاء من 5 إلى 10، لكن بعد الانسحاب بقى اربعة اعضاء.

وأوضح أن الانسحابات جاءت لأسباب شخصية ويعد هذا الحل هو الأسرع في انتخابات الأندية العراقية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الخاصة بنادي أربيل ستعاد الأسبوع المقبل".

وكانت الانتخابات جرت الثلاثاء الماضي بإشراف لجنة قانونية، وبحضور ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بختيار فريق، وفقاً لقانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل.

وأسفرت الانتخابات عن فوز ستة مرشحين لعضوية الهيئة الإدارية، هم سفين كانبي، وآسو أمير، وجيماو صدر الدين، وزوبير جبار، وروز سلام، وئالا ديوان، وسيتم توزيع المناصب فيما بينهم.