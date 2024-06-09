بعد تشافي.. برشلونة يعمل على تغيير جميع مدربي النادي

شفق نيوز/ يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، يعمل بشكل جدي على إعادة هيكلة شاملة في جميع الألعاب، بعد إقالة تشافي هيرنانديز مدرب فريق كرة القدم حيث أقال خوان لابورتا رئيس النادي، إن أغلب مدربي الألعاب المختلفة سيتغيرون هذا الموسم.

ويعد كارلوس أورتيغا مدرب كرة اليد في النادي هو الوحيد الذي نجا من الإقالة أو الرحيل هذا الصيف من بين مدربي النادي، إما بسبب عدم تحقيق المنتظر منهم لتتم إقالتهم مثل تشافي أو روجر غريماو مدرب فريق السلة، أو لرغبة النادي في اتباع مسارات أخرى.

وأبلغ الرئيس لابورتا، مدرب الفريق تشافي، في 24 مايو/ أيار، بأنه لن يقود مشروع برشلونة في موسم 2024-2025، وبعد خمسة أيام أعلن النادي تعاقده مع هانسي فليك الذي كان مرتبطًا بتولي تدريب الفريق في الموسمين الماضيين، بينما يظل مستقبل رافا ماركيز مدرب فريق الرديف غير واضح.

وسيبدأ فريق السيدات أيضاً حقبة جديدة بعدما أعلن جوناثان غيرالديز مدرب الفريق رحيله عن النادي الكتالوني، إذ سيذهب إلى واشنطن سبيريت في أمريكا.

وأقال لابورتا أيضاً غريماو مدرب فريق السلة الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم، إذ صرح لابورتا قائلاً: نعتقد أننا بحاجة إلى منح الفريق دَفعة جديدة. لدينا مساحة لبناء فريق قادر على المنافسة.

كما قرر أيضاً عدم تجديد عقد مدرب الهوكي إيدو كاسترو، لتنتهي فترة استمرت 19 عاماً مع النادي، تولى خلالها مناصب مختلفة. وفاز بأكثر من 20 لقباً في المواسم السبعة الماضية.

وبالنسبة لفريق كرة الصالات، فقد كان خيسوس فيلاسكو هو من قرر عدم الاستمرار مع برشلونة، والذي فاز معه بعدد كبير من الألقاب على مدى ثلاث سنوات، واختار عدم تمديده.

وسيكون أورتيغا مدرب فريق كرة اليد، الذي يعيش فترة ثانية ناجحة مع النادي الكتالوني، إذ كان لاعبًا أيضًا خلال الفترة منذ 1994 وحتى 2005، ليبقى جزءاً من المشروع لموسم 2024-2025.