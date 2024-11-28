بعد تسلمه إنذاراً قضائياً.. القوة الجوية يمتنع عن تسديد مستحقات علي جاسم

شفق نيوز/ أعلن الوكيل القانوني للاعب المنتخب العراقي علي جاسم، يوم الخميس، أن نادي القوة الجوية تسلم إنذاراً قضائياً لتسديد المستحقات المالية لموكله الذي كان يلعب لصالح الفريق الكروي للنادي سابقاً.

وقال المحامي أسامة عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي القوة الجوية تسلمت إنذاراً من قبل كاتب عدل المنصور بخصوص تسديد مستحقات اللاعب الدولي علي جاسم الذي سبق وأن مثّل القوة الجوية في الموسم الماضي من دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وأضاف أن "إدارة النادي لم تستجب إلى الإنذار الموجه إليها ولم تسلم اللاعب علي جاسم مستحقاته المالية المترتبة بذمتها"، مشيراً إلى "تقديم دعوى لدى لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم بحسب المادة 51 من النظام الأساسي بعد عدم الاستجابة سعياً للحصول على مستحقات اللاعب".

وكان اللاعب علي جاسم قد مثّل القوة الجوية الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي الكهرباء قبل انتقاله إلى نادي كومو الإيطالي الذي يمثّله حالياً.