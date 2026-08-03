بعد تسديد مستحقات المدرب المقدوني.. "فيفا" يرفع الحظر عن نادي كربلاء العراقي

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، يوم الاثنين، عن رفع الحظر الدولي المفروض من قبل "الفيفا" على النادي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "رفع الحظر جاء بعد تسديد كافة المستحقات المالية المترتبة على النادي بقضية المدرب المقدوني، الذي سبق وأن تعاقدت معه الهيئة الأدارية الدائمية السابقة".

وأعربت الهيئة عن شكرها لمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في تأمين المبلغ، والذي أدى لرفع الحظر المفروض على تعاقدات النادي وكذلك المساعي القانونية والإدارية المكثفة التي بذلت لتسوية كافة الملفات العالقة وإيفاء الالتزامات المالية.