بعد تركه الكرخ.. "حسن احمد" مدربا للنجف من جديد

شفق نيوز/ أعلن المدرب العراقي حسن احمد، اليوم الاثنين، موافقته على عرض قدمته ادارة النجف لتدريب فريقها الكروي.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، إنه سيتوجه الى النجف اليوم لتوقيع العقد وتسلم المهمة رسمياً، مبيناً أنه اختار كادره المساعد الذي سيتألف من المساعدين بهاء كاظم، وضياء فالح، وصلاح هاشم مدرباً للياقة البدنية، ومحمد عبد الزهرة، مدرباً لحراس المرمى.

وبين أن مهمته ستبدأ مع النجف من اليوم وسيقود الفريق اعتباراً من الجولة 23 من الدوري الممتاز، ويأمل أن يوفق في مهمته الجديدة .

يذكر أن تسمية "حسن احمد" مدرباً للنجف تأتي بعد 36 ساعة من إستقالته من تدريب الكرخ .

وقاد حسن احمد تدريب نادي النجف العام الماضي، لكنه استقال بسبب مشاكل مالية.