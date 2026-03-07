بعد تراجع الفريق للمركز 17.. أحمد خلف ومساعدوه يستقيلون من أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

قدّم الملاك التدريبي لفريق أمانة بغداد، مساء السبت، اعتذاره عن الاستمرار في مهمته مع الفريق، معلناً انسحابه من قيادة الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية من منافسات الدوري دون ذكر الأسباب.

وقاد المدرب أحمد خلف الجهاز الفني لأمانة بغداد، وسبق أن تولى تدريب فريق الكرمة منذ انطلاق الموسم الحالي، قبل أن يترك الفريق بالاتفاق بين الطرفين، ليتولى لاحقاً مهمة تدريب الأمانة.

وكان فريق أمانة بغداد قد تعرّض، بقيادة أحمد خلف، ألى خسارة أخيرة أمس الجمعة أمام نفط ميسان بنتيجة هدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري العراقي لكرة القدم.

وتراجع أمانة بغداد للمركز 17 برصيد 21 نقطة فقط.