بعد تذيله دوري النجوم.. نفط الوسط يستنجد بنور صبري

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نفط الوسط، يوم الاثنين، عن تسمية الحارس الدولي السابق نور صبري، مديراً لفريقها الكروي.

وقال نائب رئيس النادي، هيثم عباس بعيوي، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي نفط الوسط سمت الدولي السابق نور صبري مديراً للكرة في النادي وسيبدأ مهمته من الآن".

وأضاف بعيوي، أن "النادي منح نور صبري، صلاحيات مطلقه لتطبيق أفكاره بغية الاستفادة منها لما يمتلكه من خبرة طويلة في مجال اللعبة".

وأشار إلى أن "إدارة النادي اتفقت مع اللاعب الدولي السابق نور صبري، على النقاط التي طرحت والرامية لتطوير الكرة في النادي".

وكان فريق نفط الوسط، تراجع مستواه في هذا الموسم ليقبع حالياً في المركز الأخير في ترتيب فرق دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة 13 برصيد 6 نقاط.