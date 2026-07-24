بعد تدخل رونالدو.. حيدر عبد الكريم يلتحق بمعسكر النصر في لشبونة

شفق نيوز- متابعة

يستعد اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم للالتحاق، يوم غدٍ السبت، بمعسكر النصر السعودي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أيام من استبعاده من بعثة الفريق، منهياً حالة الغموض التي أحاطت بمستقبله مع "العالمي".

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دوراً في إنهاء الملف، مستفيداً من مكانته داخل النادي، ما أسهم في إعادة حيدر عبد الكريم إلى قائمة الفريق.

وكان غياب اللاعب عن بعثة النصر المتجهة إلى البرتغال قد أثار تساؤلات واسعة بين جماهير النادي، قبل أن تتضح الأسباب، إذ تبين أن عدم التحاقه بالمعسكر لم يكن لأسباب فنية أو بقرار من المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وإنما بسبب تأخر إصدار تأشيرة دخوله إلى البرتغال، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

وبحسب التقارير، يبدي بوستيكوجلو قناعة كبيرة بإمكانات حيدر عبد الكريم، ويضعه ضمن خططه للموسم الجديد، في ظل توجه للاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.