شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، يوم الخميس، عدول لجنة ودائرة الحكام عن قرار الاستقالة، وذلك بعد تلقيهما اتصالاً من رئيس الاتحاد عدنان درجال من إندونيسيا، حيث يرافق المنتخب العراقي لكرة الصالات.

وأكد عرب، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "درجال رفض الاستقالة تماماً"، مشيراً إلى أن "قرار الاستقالة لم يكن مبرراً نتيجة تقييم الحكام، حيث تم منح الحكمين المعنيين أقل من ثلاثين درجة وفق الصلاحيات المقررة".

وأوضح أن "لجنة الانضباط ليس لها أي صلاحية قانونية على أعمال لجنة ودائرة الحكام"، مشيراً إلى أن "هذه اللجان ترتبط مباشرة بالمكتب التنفيذي للاتحاد، وأن تدخل لجنة الانضباط في التصنيف الفني يمثل تجاوزاً واضحاً لصلاحياتها".

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت، أمس الأربعاء، عقوبات جماعية بحق رئيس وأعضاء لجنة الحكام على خلفية "تلاعب" في تقييم اثنين من الحكام الشباب، إذ قررت إيقاف محمد عرب ومدير دائرة الحكام علي صباح لمدة شهر مع غرامة خمسة ملايين دينار لكل منهما، كما فرضت عقوبات مالية على باقي أعضاء اللجنة.

من جانبها، أكدت لجنة ودائرة الحكام في بيان أخر ورد للوكالة، "رفضها لتدخل لجنة الانضباط والأخلاق، معتبرة القرار الصادر في 4 شباط/فبراير 2026 تجاوزاً على الصلاحيات الفنية والتخصصية"، ومشددة على "التزامها بلوائح الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC) لحماية استقلالية التحكيم العراقي".

وأكدت اللجنتان أن "الاستقالة كانت مشروطة دفاعاً عن المبادئ القانونية والمؤسسية، مع الاحتفاظ بحقها باللجوء إلى الجهات الدولية المختصة، بما فيها الاتحادان الدولي والآسيوي، للحفاظ على سمعة التحكيم في العراق".

بعد تدخل درجال.. لجنة ودائرة الحكام تعدل عن قرار استقالتها