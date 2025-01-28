بعد تدخل السوداني.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً حاسماً لتحديد موعد الجمعية العمومية

شفق نيوز/ دعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجات نوابه وأعضاء الاتحاد إلى اجتماع المكتب التنفيذي الأسبوع المقبل.

و‏جاء ذلك بحسب كتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، تم خلاله تحديد يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر شباط المقبل، إذ جاء قرار الاجتماع لغرض تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال الخاص بها وما يستجد من أمور أخرى.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اجتمع برئيس وأعضاء اتحاد الكرة وتم خلال الاجتماع لملمة الأمور وتهدئة الأجواء وحل المتعلقات والتقاطعات داخل البيت الكروي، وعلى اثر ذلك تم إبطال القضية من قبل عضوي الاتحاد غالب الزاملي وكوفند عبد الخالق يوم أمس الاثنين 27 من شهر كانون الاول 2025 .

من جانبه، قال غالب الزاملي، عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "إبطال القضية المنظورة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، جاء نتيجة لإرسال كتاب من الاتحاد يحدد فيه اجتماع المكتب التنفيذي الذي على أثره يحدد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشرط أن يكون وفق التوقيتات الزمنية القانونية المحددة والمنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضاف الزاملي، أن "هناك اتفاقاً اتخذ أمام المحكمين بداخل المركز وبتوقيع الأطراف (الاتحاد، المعترضين، المحكمين) على تنفيذ الشرط كي لا يكون خرق آخر في النظام الأساسي مستقبلاً".