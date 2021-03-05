بعد تدخل التطبيعية.. انتهاء احتجاز وفد فريق زاخو ووصولهم إلى ملعب الشعب

شفق نيوز/ تدخلت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، لحل مشكلة احتجاز وفد فريق زاخو.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية احتجزت وفد فريق زاخو لمدة نصف ساعة، وبعد أن أجرت الادارة اتصالات مع رئيس التطبيعية اياد بنيان تدخل شخصيا بمفاتحة الجهات الرسمية المكلفة بالحظر.

وأضاف أن جهود بنيان أسفرت عن الحصول على أمر بمرور الوفد، مشيرا إلى وصولهم إلى ملعب الشعب حيث ستقام المباراة.

ومنعت سيطرة الاعظمية الأمنية في العاصمة بغداد، فريق نادي زاخو من المرور والتوجه الى ملعب الشعب الدولي.

وقال مشرف الفريق شيفان عبدي لوكالة شفق نيوز، إن الفريق محتجز حاليا في مدخل الاعظمية عندما عبر جسر الكاظمية متوجها لملعب الشعب الدولي لخوض مباراته أمام نادي الشرطة ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز .

وبين ان وفد زاخو مازال عالقا قرب مرقد ابو حنيفة النعمان ولم يسمح لهم بالمرور .

واضاف ان السيطرة منعت مرورنا رغم إبلاغهم باننا مستثنون حسب أوامر من خلية الازمة والصحة الا ان رجال الامن رفضوا.

وابدى عبدي قلقه لاسيما ان المباراة اقتربت من الانطلاق ولابد ان يتهيأ اللاعبون قبل البدء.

وتتخذ السلطات الأمنية العراقية اجراءات امنية مشددة مع وصول بابا الفاتيكان إلى العاصمة بغداد.