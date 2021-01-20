بعد تخلف شهد عن تدريبات الفريق.. الميناء في مأزق

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي الميناء، يوم الاربعاء، استغرابها بسبب عدم حضور عبد الغني شهد لتدريبات الفريق الذي عسكر في النجف بناء على طلبه منذ ثلاثة ايام.

وقال امين سر النادي طاهر بلص لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يتدرب حالياً تحت اشراف مدرب حراس المرمى صدام سلمان بعد مغادرة المدرب تيتا وكادره المساعد ، في محافظة النجف".

واضاف ان "الادارة كانت قد اتفقت على كل الامور والتفاصيل مع المدرب عبد الغني شهد وحتى على قيمة عقده وتمت الموافقات بين الطرفين بشكل تام ، وقد طلب بدوره (شهد) ان نُحضر الفريق للنجف لتغيير الاجواء والدخول بمعسكر تدريبي قصير قبل لقاء القاسم غدا في الساعة الثانية ظهراً بملعب الكفل".

واشار الى ان "اتفاقنا كان اخلاقيا مع عبد الغني شهد على ان يتم التعاقد في النجف وجلبنا معنا العقود وكنا ملتزمين بكلامنا ، وان عبد الغني كان جاداً في تسلم المهمة وقدم لنا شروطه ووافقنا عليها ، لكننا متفاجئون لما يحدث منذ ثلاث ايام وان عبد الغني لايرد حتى على اتصالاتنا المتكررة ولم يلتقِ بنا ابدا".

وتابع ان "النادي قرر ان يكلف مدرب الحراس صدام سلمان لقيادة لقاء يوم غد بعد ان يأسنا من اللقاء بالمدرب عبد الغني شهد".