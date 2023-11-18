بعد تخطي عقبة اندونيسيا.. المنتخب الوطني "يصعّد" تدريباته تأهباً لمواجهة فيتنام الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ بعد الفوز على اندونيسيا، صعّد المُنتخب العراقي تدريباته، مساء اليوم السبت، في العاصمةِ هانوي، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ نظيره الفيتناميّ يوم الثلاثاء المُقبل ضمن الجولةِ الثانية من التصفياتِ المزدوجة المُؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشارك في التدريبات، التي احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة إلى الإتحادِ الفيتناميّ لكُرةِ القدم، (24) لاعباً هم: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، فرانس ضياء، أمير العماري، حسين علي حيدر، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أسامة رشيد، أحمد علي، ميرخاس دوسكي، علي جاسم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي الحمادي، يوسف أمين، ريبين سولاقا، مهند علي، حسن عبد الكريم، مصطفى ناظم، حسين علي جاسم، باشانغ عبدالله وبشار رسن.

وقُسمّت الوحدة التدريبيّة إلى عدة أجزاءٍ ما بين مُشاركةٍ فعليةٍ لعددٍ من اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهةَ إندونيسيا الخميس الماضي، وما بين تمارين مركبةٍ واللعب بمسافاتٍ قصيرةٍ، شارك فيها جميعُ اللاعبين.

ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته يوم غدٍ الأحد قبلَ خوضه آخر البروفات التدريبيّة يوم الاثنين على ملعبِ «ماي دنّه» في العاصمةِ هانوي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت فيتنام 19:00 (الثالثة عصراً بتوقيت بغداد 15:00).