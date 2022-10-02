سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تحقيقه كأس السوبر.. نادي الشرطة يتعرض للسرقة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-02T20:05:38+0000
بعد تحقيقه كأس السوبر.. نادي الشرطة يتعرض للسرقة

شفق نيوز/ تعرض نادي الشرطة لكرة القدم، لحادث سرقة بعد نهاية مباراة كأس السوبر، والتي انتهت بفوزه على نادي الكرخ.

‏وقال الإعلامي حسين البهادلي لوكالة شفق نيوز، ان فرحة المدرب مؤمن سليمان وصاحب هدف الفوز عبد المجيد أبو بكر، بالحصول على لقب كأس السوبر لم تدم طويلا، بعد اكتشافهما سرقة هواتفهم الشخصية من غرفة تبديل الملابس والخاص بالفريق داخل ملعب المدينة الرياضية، وسط حيرة ودهشة من جميع أعضاء الوفد.

وقال إداري في نادي الشرطة، إن عملية تحقيق تجرى من قبل مدير امن الملعب، حيث سيتم إعادة شريط الكاميرات، من أجل التوصل إلى "السارق الحقيقي".

related

انفانتينو لنادي الشرطة العراقي: من حقكم أن تفخروا.. صنعتم انجازاً بجهد جماعي

Date: 2022-06-07 20:58:06
انفانتينو لنادي الشرطة العراقي: من حقكم أن تفخروا.. صنعتم انجازاً بجهد جماعي

الاتحاد الآسيوي يؤجل "دوري الأبطال" ويضع الكرخ والشرطة أمام معادلة صعبة

Date: 2022-07-17 10:48:35
الاتحاد الآسيوي يؤجل "دوري الأبطال" ويضع الكرخ والشرطة أمام معادلة صعبة

ثلاثي المنتخب العراقي يجددون للشرطة رسميا.. صور

Date: 2022-08-10 18:51:52
ثلاثي المنتخب العراقي يجددون للشرطة رسميا.. صور

الاتحاد يرفض تأجيل موعد مباراة كأس السوبر والكرخ يشكو قطوعات بغداد

Date: 2022-10-01 10:04:13
الاتحاد يرفض تأجيل موعد مباراة كأس السوبر والكرخ يشكو قطوعات بغداد

اتحاد الكرة يكشف لشفق نيوز موقف فريق الشرطة من دوري ابطال اسيا

Date: 2022-01-08 11:16:27
اتحاد الكرة يكشف لشفق نيوز موقف فريق الشرطة من دوري ابطال اسيا

الكرخ يهرب من الهبوط لدوري "المظاليم" بفوز على بطل الدوري العراقي

Date: 2022-05-29 20:02:01
الكرخ يهرب من الهبوط لدوري "المظاليم" بفوز على بطل الدوري العراقي

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. لجنة الانضباط تعاقب فريقيّ أربيل والشرطة

Date: 2021-12-13 15:30:06
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. لجنة الانضباط تعاقب فريقيّ أربيل والشرطة

محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

Date: 2021-02-08 08:19:28
محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم