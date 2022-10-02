بعد تحقيقه كأس السوبر.. نادي الشرطة يتعرض للسرقة

شفق نيوز/ تعرض نادي الشرطة لكرة القدم، لحادث سرقة بعد نهاية مباراة كأس السوبر، والتي انتهت بفوزه على نادي الكرخ.

‏وقال الإعلامي حسين البهادلي لوكالة شفق نيوز، ان فرحة المدرب مؤمن سليمان وصاحب هدف الفوز عبد المجيد أبو بكر، بالحصول على لقب كأس السوبر لم تدم طويلا، بعد اكتشافهما سرقة هواتفهم الشخصية من غرفة تبديل الملابس والخاص بالفريق داخل ملعب المدينة الرياضية، وسط حيرة ودهشة من جميع أعضاء الوفد.

وقال إداري في نادي الشرطة، إن عملية تحقيق تجرى من قبل مدير امن الملعب، حيث سيتم إعادة شريط الكاميرات، من أجل التوصل إلى "السارق الحقيقي".