بعد تحقيقهم الدوري والكأس.. عروض "مغرية" للاعبي الجوية وحمادي أحمد يقدم نصيحة

شفق نيوز/ كشف كابتن فريق القوة الجوية حمادي أحمد، يوم الاربعاء، عن تقديم عدّة أندية عروضاً "مغرية" للاعبي الفريق بعد إحرازهم بطولتي الدوري الممتاز وكأس العراق.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الجوية سيستمر بالاتجاه الصحيح مع وجود الهيئة الادارية الحالية التي تعمل بشكل صحيح"، مبيناً ان "بطولة كأس العراق لم تأتي بالسهل وانها اصعب من منافسات الدوري الممتاز لما تحملها من منافسات شرسة لاتقبل سوى الفوز".

واوضح، أن "اغلب الاندية قدمت عروضا مغرية للعديد من لاعبينا"، لافتاً الى ان "النادي لا يمنع اي لاعب لاسيما وان النادي متخصص بصناعة النجوم".

ونصح احمد لاعبي القوة الجوية بأن "يحترفوا اما مع فريق على مستوى عال او لايتركوا النادي"، مشيداً بالادارة الرائعة لمجلس ادارة النادي التي تمكنت من تمشية امور النادي وايصال اللاعبين لهذا المستوى الذي حقق خلاله انجازان مهمان".

وقال، "لو كان هنالك بطولات محلية اخرى لحققناها وكسبنا اي لقب بوجود هذا العمل المتكامل".

وطمأن كابتن فريق الجوية بأن "المدرب ايوب اوديشو باقٍ مع النادي للموسم المقبل، وقال إنه "مدرب كفوء ويمتلك عقلية متميزة".

وكان فريق القوة الجوية احرز لقبي الدوري العراقي الممتاز وكأس العراق للموسم 2020-2021.