بعد تحذير دولي.. المنتخب العراقي يستبدل جاكو بـ أديداس

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تلقيه تحذيراً من اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة ارتداء المنتخب الأولمبي تجهيزات "أديداس" بدلاً من "جاكو"، خلال أولمبياد باريس، التي كان الاتحاد قد أعلن عنها مسبقاً.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية وسيرتدي تجهيزات أديداس بدلاً من جاكو، رغم تعرضه لغرامات مالية من شركة جاكو.

وأوضح الزاملي، أن الاتحاد مضطر للامتثال لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية التي طلبت ارتداء المنتخب الأولمبي العراقي تجهيزات أديداس.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاباً تحذيرياً واضحاً للاتحاد العراقي لكرة القدم، تؤكد فيه أن اللجنة الأولمبية العراقية تمتلك السلطة الحصرية بتحديد وتجهيز ملابس الأعضاء والوفود المشاركة في الدورات الأولمبية، بما في ذلك المنافسات الرياضية ومراسم الافتتاح والختام.

بناءً على ذلك، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم ملزم بارتداء تجهيزات أديداس التي تم التعاقد معها لتجهيز البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.