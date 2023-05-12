بعد "تجميد" العقوبة.. ميسي يعود إلى تدريبات باريس

شفق نيوز / يستعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للعودة مجدداً إلى صفوف فريقه باريس سان جرمان، بعد أن عمد الفريق الباريسي إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى السعودية من دون إذن مسبق، فيما كشف مصدر باريسي عن "عدم تجديد عقد بطل المونديال".

وغاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.

لاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي قد يلعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.

ومن المؤكد أن مهمة ميسي في سان جرمان ستنتهي في يونيو المقبل مع انتفاء عقده الحالي، على أمل أن يقود الفريق إلى لقبه الحادي عشر في تاريخه في الدوري لفك ارتباطه مع سانت إتيان حيث يتقاسمان الرقم القياسي (10 لكل منهما).

من ناحيته، اكتفى مصدر من داخل أروقة النادي بالقول "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لكان ذلك قد تم في وقت سابق".

ويواجه سان جرمان المتصدر برصيد 78 نقطة ضيفه أجاكسيو الذي بات قاب قوسين من العودة إلى الدرجة الثانية حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من مبارياته الـ 13 الأخيرة.