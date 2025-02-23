بعد تجاوز "العقبات المالية".. اتحاد الكرة يتعهد بعودة دوري النجوم الأسبوع المقبل

بعد تجاوز "العقبات المالية".. اتحاد الكرة يتعهد بعودة دوري النجوم الأسبوع المقبل
شفق نيوز/ تعهد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الأحد، عودة
بث الدوري العراقي بشكل طبيعي بعد الأزمة المالية التي هددت تواجد منظومة الـVAR خلال النقل التلفزيوني.
وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات دوري نجوم العراق
بجولتها 22 ستستأنف الأسبوع المقبل بعد حل جميع الالتزامات المالية المتعلقة
بتقنية الـVAR والنقل التلفزيوني".
وأضاف الزاملي، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لعب دوراً
كبيراً في حلحلة الأزمة التي كادت تعصف باستمرار النقل، بعد امتناع الشركة
المكلفة بالنقل عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتها المالية"، مبيناً أن "الاتحاد،
بعد تدخل رئيس الوزراء وتعهداته بحل الأزمة المالية وتسديد الديون، أصبح مستعداً
لاستئناف التغطية التلفزيونية لدوري نجوم العراق بوجود تقنية VAR".
وأشار الزاملي، إلى أن "النقل التلفزيوني سيبدأ مجدداً بعد انتهاء
دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، المقرر إقامته يومي الأربعاء والخميس
المقبلين".
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد،
بحل مشكلة المستحقات المالية المترتبة على شبكة الإعلام العراقي والخاصة بالنقل
التلفزيوني لمباريات دوري نجوم العراق.
وأعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن شكره وامتنانه لرئيس
الوزراء على دعمه الكبير، مشيداً بجهوده في تذليل العقبات التي تواجه عمل الاتحاد.
وأكد درجال، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دعم رئيس
الوزراء يمثل محطة مضيئة في تاريخ الاتحاد، ويشكل حافزاً كبيراً للعمل الجاد من
أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ضمن استراتيجية تهدف إلى وصول منتخبنا الوطني إلى
المونديال المقبل".