بعد تجاوز "العقبات المالية".. اتحاد الكرة يتعهد بعودة دوري النجوم الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ تعهد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الأحد، عودة بث الدوري العراقي بشكل طبيعي بعد الأزمة المالية التي هددت تواجد منظومة الـVAR خلال النقل التلفزيوني.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات دوري نجوم العراق بجولتها 22 ستستأنف الأسبوع المقبل بعد حل جميع الالتزامات المالية المتعلقة بتقنية الـVAR والنقل التلفزيوني".

وأضاف الزاملي، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لعب دوراً كبيراً في حلحلة الأزمة التي كادت تعصف باستمرار النقل، بعد امتناع الشركة المكلفة بالنقل عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتها المالية"، مبيناً أن "الاتحاد، بعد تدخل رئيس الوزراء وتعهداته بحل الأزمة المالية وتسديد الديون، أصبح مستعداً لاستئناف التغطية التلفزيونية لدوري نجوم العراق بوجود تقنية VAR".

وأشار الزاملي، إلى أن "النقل التلفزيوني سيبدأ مجدداً بعد انتهاء دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، المقرر إقامته يومي الأربعاء والخميس المقبلين".

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بحل مشكلة المستحقات المالية المترتبة على شبكة الإعلام العراقي والخاصة بالنقل التلفزيوني لمباريات دوري نجوم العراق.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن شكره وامتنانه لرئيس الوزراء على دعمه الكبير، مشيداً بجهوده في تذليل العقبات التي تواجه عمل الاتحاد.

وأكد درجال، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دعم رئيس الوزراء يمثل محطة مضيئة في تاريخ الاتحاد، ويشكل حافزاً كبيراً للعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ضمن استراتيجية تهدف إلى وصول منتخبنا الوطني إلى المونديال المقبل".