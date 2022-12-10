بعد بلوغ نصف النهائي.. ميسي غاضب ويهاجم الخصم: ماردونا كان معنا من السماء

شفق نيوز / قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منتخب بلاده للوصول إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 (الجمعة)، بالفوز على هولندا بركلات الترجيح.

وتأهلت الأرجنتين للمربع الذهبي بفضل ركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (2-2).

ورغم الفرحة الأرجنتينية، إلا أن الغضب لازم ميسي فور انتهاء المباراة، حيث هاجم الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، واشتبك لفظيا مع المهاجم الهولندي فوت فيغورست.

وقال ميسي: "لا أريد الحديث عن الحكم لأن إذا تحدثت سوف يعاقبونك، وانا لدي مباريات مهمة أريد أن العبها، لكن ما اريد قوله على الفيفا أن تضع حكما على قدر المسؤولية".

ولم يسلم المدرب الهولندي لويس فان خال من تصريحات ليونيل ميسي النارية عقب مباراة منتخب الأرجنتين ضد هولندا، اليوم الجمعة، بربع نهائي كأس العالم 2022.

ووجه ميسي نيرانه صوب فان خال، وخلال تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قائلا "إنه يسوق لنفسه بأنه يلعب كرة قدم جيدة، لكنه كان يعتمد فقط على الكرات الطولية".

في سياق ذلك، تداولت بعض وسائل الإعلام صورة لميسي وهو يحتفل أمام دكة بدلاء هولندا، وبالتحديد أمام فان خال، لمحاولة استفزازه.

ومن جانب آخر، قال ليونيل ميسي للصحفيين: "دييغو مارادونا كان يراقبنا من السماء، يمثل الدافع لنا وآمل حقا أن يظل هذا هو الحال حتى النهاية".