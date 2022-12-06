بعد بلوغ دور الثمانية.. مدرب المغرب: لم نأت لنلعب ثلاث مباريات فقط

شفق نيوز/ علق مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، على بلوغ الفريق دور الثمانية من مونديال قطر 2022، وإزاحة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء، من دور الستة عشر للبطولة، بركلات الحظ الترجيحية.

وقال الركراكي عقب المباراة، "لقد قلت لهم من البداية لم نأت لنلعب 3 مباريات فقط، لدينا أهل وجمهور كبير".

وأضاف: "شكرا للاعبين عندنا فريق وروح وعائلة وجماهير وهذا هو المهم”.

وتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيلاقي المغرب، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا المقامة الآن ضمن منافسات الدور الستة عشر، من البطولة.