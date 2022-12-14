بعد بلوغ النهائي.. السعودية نقطة التحول التي قرّبت ميسي من حلم المونديال

شفق نيوز / أشاد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بالأداء "المذهل" الذي قدمه نجمه ليونيل ميسي، خلال مباراته أمام كرواتيا (3-0) في اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال قطر.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي: "لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيفعله ميسي، فهو الأفضل في التاريخ بكل تأكيد"، مردفاً: "لا أقول ذلك لأنني أحمل الجنسية الأرجنتينية، ولكن هذه هي الحقيقة، هو الأفضل في التاريخ، لأنه في كل مرة يصنع شيئا جديدا".

وأكد أنه من الفخر أن يمثل ليو ميسي المنتخب الأرجنتيني، موضحا أنه لاعب مذهل ويقدم أشياء استثنائية.

ورأى مدرب الأرجنتين، إن خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في أول مباراة لها بكأس العالم لكرة القدم كانت نقطة تحول في غرفة تغيير الملابس، حيث شجعت على التعافي والفوز بخمس مباريات متتالية والوصول إلى نهائي المونديال.

وأضاف سكالوني: "بعد أن خسرنا أمام السعودية شعرنا بالحب والدعم من جماهيرنا والبلد بأسره وكان ذلك مذهلا؛ لأنه منحنا القوة التي كنا بحاجة إليها للتعافي".

وتابع: "أحاول ألا أكون عاطفيا، لكن الأمر صعب؛ لأنني أحلم مثل أي أرجنتيني. فتمثيل بلدي هو شيء عاطفي، بعد ذلك يمكنك الفوز أو الخسارة، لكن الأمر يتعلق بهؤلاء اللاعبين وشعبنا، لقد كانوا معنا في حالة الهزيمة ولم يكن الأمر مثل أي شيء عشته من قبل".

وكان المنتخب السعودي قد حقق واحدة من أكبر المفاجآت بتاريخ كأس العالم عندما قلب الطاولة على نظيره الأرجنتيني وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوارهما بمونديال قطر.

لكن الأرجنتين صعدت مرة أخرى بفضل ميسي البالغ من العمر 35 عاما والذي يسعى للحصول على الكأس الأغلى لتتويج مسيرته الكروية.

بدوره، أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة، بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، مساء يوم الثلاثاء، على حساب نظيره الكرواتي إثر الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "أشعر بالعديد من الأمور في هذه اللحظة، من الرائع رؤية كل هذا، رؤية هؤلاء الناس وعائلتي خلال مشوار كأس العالم، كان شيء مذهل".

وأضاف ميسي في تصريحاته: "الآن نحن ذاهبون إلى آخر مباراة في كأس العالم، وهو الأمر الذي كنا نريده منذ البداية، نحن نستمتع بكل هذا جميعنا هذه المجموعة رائعة للغاية أتذكر عائلتي في هذه اللحظات، ووصلنا إلى نهائي كأس العالم بالرغم من تعثرنا في البداية".

وواصل:" لا أعرف إذا كان هذا أفضل كأس العالم لي أم لا، ولكني استمتع بهذا منذ مدة طويلة، نحن نثق في أنفسنا كمجموعة، نعرف من نحن ونسأل الناس أن تؤمن بنا".

وأشار إلى أن "الأرجنتين مرة أخرى في نهائي كأس العالم، لنستمتع بذلك، لقد مررنا ببعض المواقف الصعبة، ومواقف أخرى جيدة، نحن الآن نختبر شيئا استثنائيا، ونستمتع بهذا الأمر مع الجماهير هنا وفي الأرجنتين، أرى أنه شيء من الجنون".

وأختتم ميسي حديثه، قائلا: "كنا نعرف بأننا لم نكن المرشح الأفضل، ولكننا كنا نعطي كل شيء لدينا، وأظهرنا ذلك مباراة تلو الأخرى".

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) أحرز الهدف الأول وصنع الثالث ليقود الأرجنتين للفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، وسينتظر الفائز من المغرب وفرنسا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور.