بعد بغداد.. شرطة ديالى تصدر أوامر "مشددة" لإنهاء التسول

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، صدور أوامر "مشددة" بإنهاء ظاهرة التسول في المحافظة، وذلك بعد حملة أمنية لمطاردة المتسولين انطلقت بوقت سابق في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة ديالى بدأت بإجراءات فورية لإنهاء ظاهرة التسول بعد صدور أوامر مشددة من وزير الداخلية شخصيا".

وأضاف أنه "تم إصدار أوامر لجميع مفارز الشرطة ومفاصل القيادة في المحافظة باعتقال أي متسول في الشوارع"، لافتا الى أن "القوات الأمنية ستتخذ اجراءات بحق أي متسول يتم توقيفه من أجل انهاء ظاهرة التسول في المحافظة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمني، عن اعتقال 2291 متسولاً في قاطع الرصافة ببغداد خلال الفترة من 1 كانون ال 2024 حتى 20 تموز 2024.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات يومية ضد المتسولين والأجانب المخالفين لشروط الإقامة.