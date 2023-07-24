بعد انقطاع 14 عاماً.. سيدات العراق يشاركن ببطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ اكدت عضوة الاتحاد العراقي لكرة القدم، رشا طالب، يوم الاثنين، ان العراق سيعود للمشاركة في بطولة غرب آسيا للنساء على الساحات المكشوفة.

وقالت طالب لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة ستقام مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية، وستكون الاولى للعراق بعد انقطاع دام أربعة عشر عاماً عن المشاركات في بطولات الساحات المكشوفة النسوية لكرة القدم".

وبينت ان "اتحاد الكرة سيدعم اللجنة النسوية بشكل كبير من اجل تشكيل منتخب وطني نسوي يضم خيرة لاعبات العراق يتم اختيارهن من قبل الكادر التدريبي في ضوء مستوياتهن في البطولات المحلية".

واشارت طالب الى ان "اللجنة النسوية ماضية منذ تسنمها المهمة في بناء فرق نسوية، وقد أولت اهتماماً باللاعبات الموهوبات من اجل تجهيزهن بشكل جيد لتمثيل المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الخارجية المقبلة".

وكان منتخب سيدات العراق لكرة القدم للصالات، توج بلقب النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا، بعد فوزه على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جرت بمدينة جدة السعودية منتصف العام الماضي.