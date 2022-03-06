بعد انقطاع دام 21 عاماً.. بغداد تحتضن بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الامير الجبوري، انطلاق بطولة العرب للشباب والناشئين للعبة في العاصمة بغداد للفترة من 9-18 آذار الجاري.

وتشارك في البطولة 14 دولة عربية، (مصر/ الجزائر/ تونس/ ليبيا/ موريتانيا/ الصومال/ جيبوتي/ سوريا/ فلسطين/ لبنان/ اليمن/ عمان/ البحرين/ العراق، وبحضور رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشيخ سعود الملعلة.

واضاف الجبوري ان البطولة تعود مجدداً الى العاصمة الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام 21 عاماً في استضافة اخر بطولة عربية للعبة، مبينا ان البطولة تقام جولاتها في فندق المنصور الدولي وفق النظام الدولي السويسري بواقع سبع جولات وسيشارك في البطولة اكثر من 90 لاعباً اناثاً وذكوراً وللفئات العمرية 20/18/16/14

وبين أن البطولة ولاول مرة ستنقل اون لاين على النت لكل دول العالم وتعتبر البطولة معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج .