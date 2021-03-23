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بعد انسحاب منافسه.. زاخو للدور ربع نهائي كاس العراق لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-23T19:21:45+0000
بعد انسحاب منافسه.. زاخو للدور ربع نهائي كاس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي زاخو رسميا الى الدور ربع نهائي من كاس العراق بعد انسحاب منافسه نادي الصناعات الكهربائية من البطولة.

وقررت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية بالتشاور مع الجهاز الفني لفريق الكرة الانسحاب من بطولة كأس العراق بسبب تزامنها مع توقيت مباراتي الفريق في الدوري للجولتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الصناعات الكهربائية نفط البصرة في البصرة والميناء أيضاً في البصرة، حيث تأتي مباراة زاخو في بطولة الكأس في زاخو ما بين هاتين الجولتين.

ورأت الهيئة الإدارية للنادي إن هذا الأمر سيولد الارهاق لدى اللاعبين من ناحية الجهد البدني و التركيز الذهني مما سينعكس سلباً على ادائهم في المباريات المقبلة وكذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

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