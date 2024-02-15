بعد انسحاب غاز الجنوب.. مصافي الشمال ممثلا وحيداً للطائرة العراقية في بطولة الاندية العربية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن تمثيل مصافي الشمال الطائرة العراقية في بطولة الأندية العربية التي تقام في المملكة الاردنية الهاشمية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد انسحاب أحد ممثلي العراق وهو غاز الجنوب جاء لأسباب ادارية، سيكون نادي مصافي الشمال هو الممثل الوحيد للعبة في البطولة العربية".

واضاف ان "القرعة قسمت الاندية المشاركة الى مجموعتين وضعت ممثل العراق الوحيد في المجموعة الثانية".

وأشار الى ان "المجموعة الأولى ضمن أندية السيب العُماني، وأهلي بنغازي الليبي، وكاظمة الكويتي، والنجمة البحريني، وقطر القطري، وشباب الحسين الأردني".

وتابع أن "المجموعة الثانية ضمن اندية مصافي الشمال، ودار كليب البحريني، والشرطة القطري، والسويحلي الليبي، وبرقان الكويتي، وعيرا الاردني".

وكان فريق نادي غاز الجنوب توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2022-2023، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق نادي البيشمركة بثلاث اشواط مقابل شوطين.